Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ Konya'da ziyaretlerde bulundu

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KONYA (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın üç ilçesiyle kent merkezine bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Programına Ereğli ilçesinde başlayan Özdağ, ziyaret ettiği ilçe başkanlığında, İlçe Başkanı Remzi Yücel ve partililerle bir süre sohbet etti.

Daha sonra Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Özdağ, partisi için destek istedi.

Özdağ, Karapınar ilçesinde ise özel bir rehabilitasyon merkezini ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Selimiye Külliye Çarşısı'ndaki esnafla da bir araya gelen Özdağ, ilçede açılışı yapılan partisinin seçim koordinasyon merkezinde de incelemelerde bulundu.

Özdağ, Çumra ilçesi Halit Oflaz Caddesi'ndeki esnaftan da kendilerini desteklemelerini istedi.

Son olarak akşam saatlerinde kent merkezine gelen Özdağ, Meram Yeniyol Caddesi'nde partililer ve gençlik kolları mensuplarınca karşılandı.

Özdağ'a, Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Adayı Zafer Alagöz, Konya İl Başkanı Salih Ümütkesmez, ilçe başkanları ve milletvekili adayları da eşlik etti.

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