Halkapınar'da kar yağışı etkili oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Halkapınar ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Kar yağışı, yüksek dağ mahallelerinde 20 santimetreye ulaştı.

Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, gazetecilere, yol açma ve kar temizleme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerinin çalışma yürüttüğünü belirten Bakkal, "İlçemizin dağlık mahallelerimizde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. İlçede ara yollar dahil tüm yollarımız açıldı." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.