KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve TCDD Genel Müdürlüğü ortaklığı ile hayata geçirilecek Konyaray Banliyö Hattı Projesi'nin temeli törenle atıldı.

Konya'daki Meram Gar İstasyonu'nda düzenlenen, şehir merkezinden, Konya Organize Sanayisi Bölgesi ile havaalanına ulaşımı sağlayacak Konyaray Banliyö Hattı Projesi'nin temel atma törenine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu video konferans sistemiyle katıldı.

Karaismailoğlu, Konyaray'ın kent için önemli ve değerli bir proje olduğunu belirterek, "Banliyö hattına bugün başlayarak tamamına erdireceğiz. Sonunda Konya kazanacak, Konyalılar kazanacak, Konya'nın şehir içi trafiğini rahatlayacak, Konya'nın yaşam kalitesini yükseltecek, Konyalı vatandaşların hayatı kolaylaşacak. Konya bizim için çok kıymetli. Türkiye'nin bir kaç ay evvel Türkiye'nin en yüksek ayaklı Hadim viyadüğünü yaparak, çok güvenli, standardı yüksek bir yolu Konya-Alanya arasına bağladık. Konya için ne yapsak azdır, Konya bunun fazlasını hak ediyor. En kısa sürede inşallah bu projeyi bitirip hizmete sunmak boynumuzun borcu." dedi.

- Seçimleri Erdoğan açık ara kazanacak

Törene katılan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık ara 14 Mayıs'taki seçimleri kazanacağını söyledi.

"Her gün hepimizi gururlandıran eserlerin hizmete açılışını görüyoruz" diyen Kalaycı, "Türkiye gerçekten üreten, büyüyen, gelişen ve yükselen bir ülke konumundadır. Ama birileri önümüzü kesmeye çalışıyor. Birileri engel olmaya çalışıyor içeriden ve dışarıdan. Allah'ın izniyle engelleri yıka yıka gidiyoruz. 14 Mayıs’ta da ben inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızı açık ara seçeceğiz." dedi.

Kalaycı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'a iyi hizmet veremediğini, İstanbul'un zor günlerinde İngiltere büyükelçisiyle balıkçı da yemek yediğini ifade ederek, "Bunların alayı böyle, bunların kendilerine bile hayırları yok. Türkiye'ye Türk milletine asla hayırları yok. Onun için yola devam diyoruz. Cumhur ittifakı ile Cumhurbaşkanı'mızla inşallah önümüzdeki çalışmalarımızı yürüteceğiz. Türkiye'yi hak ettiği yere çıkaracağız. Lider ülke yapacağız, süper güç yapacağız." diye konuştu.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, Konya Garı’nın, Selçuklu Garı'nın ve havaalanının ilk kez raylı bir sistemle birbirine bağlanacağını belirtti.

Raylı sistemler üzerinde yürütülen çalışmalar tamamlandığında, otogar, havaalanı ve tren garlarının aynı güzergah üzerinde bir hat üzerinden raylı sistemle bağlanacağını aktaran Altay, "Toplam 2 milyar 300 milyon liralık yatırımla gerçekleştireceğimiz bu projenin en önemli paydaşlarından birisi Konya Büyükşehir Belediyemiz. İnşallah, sistem tamamlandığında araçlar Büyükşehir Belediyemiz tarafından temin edilecek ve işletmeyi de Devlet Demir Yollarımızla birlikte sizlerin hizmetine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük ise Konyaray Projesi'nin toplam uzunluğunun 45,9 kilometre olacağını ve günlük 90 bin yolcuya hizmet vereceğini dile getirdi.

- Konyaray'ın kente katkıları

Kara yoluyla 1 saatlik yolu 30 dakikaya düşürecek projenin birinci etabı tamamlandığında Konya Garı ve havaalanı, ikinci etabı tamamlandığı ise Yaylapınar ile Organize Sanayi Bölgesi birbirine bağlanacak.

İlk etabı 17,4 kilometreden oluşacak projenin, ikinci etabı da tamamlandığında toplam hat uzunluğu 26 kilometreye çıkacak.

Günlük 90 bin yolcuya hizmet verecek banliyö sistemiyle Meram, Karatay ve Selçuklu ilçesindeki sanayiler ve organize sanayiler arası kesintisiz ve konforlu bir taşıma sistemine kavuşurken, sanayi bölgesine işçi taşımada da büyük rol üstlenecek.

İki yıl içinde tamamlanması planlanan proje hayata geçtiğinde, sabah ve akşam saatlerinde oluşan trafik yoğunluğunun azalması bekleniyor.

Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, AK Parti Konya milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Tahir Akyürek, Ahmet Sorgun, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, merkez ilçe belediye başkanları, Cumhur İttifakı Konya milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.



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