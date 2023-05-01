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Konya'da yaşlı çiftin para ve ziynet eşyalarını dolandıran zanlı tutuklandı

AA

Konya'da yaşlı çiftin para ve ziynet eşyalarını dolandıran zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, kendisini jandarma olarak tanıtıp yaşlı çifttin para ve altın ziynet eşyalarını dolandıran şüpheli tutuklandı.

Taraşçı Mahallesi'nde yaşayan Ayşe (70) ve Durmuş D. (73) çiftinin evine gelip kendini jandarma olarak tanıtan zanlı, evlerinde bulunan para ve altını istedi.

Paniğe kapılan yaşlı çift, 41 bin lira ile 2 adet altını evlerine gelen ve kendisini jandarma olarak tanıtan kişiye verdi.

Daha sonra Ayşe ve Durmuş D. çifti dolandırıldıkları iddiası ile Seydişehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine şikayette bulundu.

Olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan jandarma ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettikleri Mehmet Nafi D'nin izini sürdü. Aynı şekilde Aksaray, Akşehir ve Ilgın'da da dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen Mehmet Nafi D. jandarma ekiplerince Ereğli'de yakaladı.

Seydişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mehmet Nafi D, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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