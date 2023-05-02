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Konya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık yükünü çekti

AA

Konya Şehir Hastanesi bölgenin sağlık yükünü çekti

KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da yaklaşık 3 yıl önce hizmet vermeye başlayan şehir hastanesinde geçen yıl 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti verildi.

Sağlık Bakanlığına bağlı üçüncü basamak sağlık kuruluşu Konya Şehir Hastanesi, açılışının gerçekleştiği 2 Ekim 2020'den bugüne Kovid-19 salgını başta olmak üzere yüz binlerce hastaya şifa dağıttı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yüzlerce afetzedenin yaralarının sarıldığı Konya Şehir Hastanesi, 256'sı yoğun bakım, 108'i acil ve 30'u diyaliz yatağı olmak üzere 1250 yatakla hizmet veriyor.

Trijenerasyon sistemi ile kesintisiz enerjiye sahip hastanede 74 farklı branşta, 308 poliklinik odası, 266 yoğun bakım odası, 14 doğum ünitesi ve 49 ameliyathane bulunuyor. Sağlık merkezinde hava ambulanslarının kullanabilmesi için helikopter pisti de bulunuyor.

- 2022'de 92 bin ameliyat gerçekleştirildi

Hastanenin Başhekimi Oğuzhan Günenc, AA muhabirine, hastanenin açılışından bu yana verdiği hizmetle bölgenin sağlık üssü haline geldiğini söyledi.

Gönenc, hastanede yanık merkezi, hiperbarik oksijen tedavisi merkezi, çocuk kalp damar merkezi, girişimsel nöroloji ve inme merkezi ile bölgesel çapta hizmet verildiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Kurulduğu günden bugüne kadar toplumun sağlık ihtiyaçlarını modern, fiziksel altyapısı ileri teknoloji ürünü, tıbbi imkanları ve deneyimli insan gücüyle karşılamak için var gücüyle çalışmaktadır. Hastanemizde şu anda 474 hekim, 329 asistan hekim olmak üzere 3 bin 494 sağlık çalışanımız görev yapmaktadır. Hastanemiz açıldığı günden bu yana Konya ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza nitelikli sağlık hizmeti sunarak 2022'de 549 bini acil servisten olmak üzere 2 milyon 262 bin hastaya sağlık hizmeti sağladı. Aynı dönemde hastanemizde 35 bini özellikli olmak üzere 92 bin ameliyat gerçekleştirilmiştir."

- Depremzedelere de şifa dağıttı

Konya Şehir Hastanesinin bölgesinde sağlıkta lokomotif kuruluş olmasını hedeflediklerini anlatan Günenc, şunları kaydetti:

"Hastanemizdeki ameliyat sayıları ve özellikli birimlerimizde yapılan işlem sayılarına baktığımızda hedefimize ulaştığımızı söyleyebilirim. Hastanemizin yanık merkezi 2 poliklinik ve 17 yatak ile hizmet vermektedir. Çevre illerdeki hastalarımıza bölgesel çapta sağlık hizmeti sunmaktadır. Çocuk kalp merkezimiz, Türkiye'deki 13 merkezden biri olup ülkenin dört bir yanından hasta kabul etmekte ve 0-18 yaş aralığında kalp hastası çocukların cerrahi işlemleri yapılabilmektedir. Yine inme merkezimiz, durumu oldukça ağır ve kritik olan yüzlerce hastaya müdahalede bulunmuş, bu hastalar erken ve doğru müdahaleler ile sağlığına kavuşmuşlardır. Hastanemiz merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından binlerce depremzedeye de destek oldu. Hastanemizi depremzede olarak başvuran binlerce hastamız oldu. Bu hastalarımızdan 63 yoğun bakımda 250'si serviste tedavi altına alındı."

- "Hemşirelerimizin güler yüzü, tatlı dili yeter"

Hastanenin Nöroloji Bölümünde tedavi gören 71 yaşındaki Ahmet Işık, ilgi ve hizmetten çok memnun olduğunu belirterek, "Bu hastanede yapılan her şeyden memnunum. Bir kere temizliği, hemşirelerimizin güler yüzü, tatlı dili yeter." diye konuştu.

Refakatçi olarak babası Ahmet Işık’ın yanında kalan Tuba Işık da babasının Kıbrıs gazisi ve gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Babamın rahatsızlığı nedeniyle geldik. İki kez beynine pıhtı attı. Üzgündük, çok mutsuzduk, ne olacağını bilmiyorduk. Ama hastane bize umut oldu. Herkes çok iyi çok memnun kaldım. Gerek temizlik personellerimiz gerekse hemşirelerimiz, doktorlarımız olsun çok güler yüzlüler ve çok ilgileniyorlar. Geldiğimizde çok kötüydük ama şu an iyiyiz.”

Nöroloji Bölümünde tedavi gören bir diğer hasta 55 yaşındaki Feridun Büyükçelebi de Konya’nın Hadim ilçesinden geldiğini, hemşireler ve doktorların kendisiyle en iyi şekilde ilgilendiğini anlattı.

Gülşen Kartal ise çocuğunun öksürük şikayetiyle hastaneye başvurduklarını ilgi ve alakanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kanser tedavisi gören 65 yaşındaki Süleyman Şanlıoğlu da hastanede sağlanan hizmetlere ilişkin memnuniyetini dile getirdi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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