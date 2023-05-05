Türkiye'nin yerli otomobili Togg Güneysınır'da tanıtıldı

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KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde Türkiye'nin yerli otomobili Togg ilgi gördü.

Güneysınır Belediyesi önünde sergilenen Togg'un fotoğrafını cep telefonlarıyla çekenler, sosyal medya hesaplarından paylaştı.



Belediye Başkanı Ahmet Demir, "Yerli ve milli otomobilimizle tanıştık. Bu gururu bize yaşatan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadesini kullandı.

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