Konya'da tankerin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde otomobil ile tankerin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Fatih N. idaresindeki 68 LE 136 plakalı süt toplama tankeri, ilçe merkezinde tali yoldan ana yola çıkan Gülsüm Eraşık'ın kullandığı 42 SZ 746 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsü Eraşık, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Tanker sürücüsü Fatih N. gözaltına alındı.

Eraşık'ın cenazesi Çumra Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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