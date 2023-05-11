Konya'dan kısa kısa

KONYA (AA) - Yalıhüyük İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi (ÇEDES) kapsamında "İyilik Yap, İyilik Bul Etkinliği" gerçekleştirdi.
İlçedeki dolaşarak vatandaşlarla buluşan öğrenciler iyilik mesajları vererek, çevre duyarlılığı konusunda bilgi paylaşıyor.
Öğretmenlerinin kontrolünde gezi etkinliklerini sürdüren öğrenciler, dövizleri ile kamu çalışanlarını da ziyaret ediyor.
- Hüyük'te doğal gaz çalışmaları
Hüyük Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem TOKİ konutlarının altından boru hatlarının döşenmesi için başlatılan çalışmaları yerinde inceledi.
Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem gazetecilere yaptığı açıklamada, doğal gaz için ilk kazmanın vurulduğunu belirterek, gazın getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.