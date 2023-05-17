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GÜNCELLEME - Konya'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

AA

GÜNCELLEME - Konya'da midibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü

KONYA (AA) - Konya’nın Ereğli ilçesinde motosiklet ile midibüsün çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Sabri E. idaresindeki 42 GAD 87 plakalı midibüs, Ereğli-Halkapınar karayolu Çömlekçi Mahallesi yakınlarında sürücüsü belirlenemeyen 42 EJN 59 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklette bulunan Mert Yusuf Baştuğ (16) olay yerinde, Hüseyin Talha Akçay (18) kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Baştuğ ile Akçay'ın cesetleri, Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sürücü Sabri E, gözaltına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Mert Yusuf Baştuğ ve Hüseyin Talha Akçay'ın cenazeleri Ereğli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Halkapınar ilçesine getirildi.

İki gencin cenazesi, Merkez Ağa Camisinde kılınan cenaze namazının ardından, Bahçelievler Mahallesi Merkez Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Cenazeye Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal ve çok sayıda vatandaş katıldı.


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