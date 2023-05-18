Konya'dan kısa kısa

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KONYA (AA) - Seydişehir Müftülüğü tarafından bu yıl hac ibadetini ifa edecek hacı adaylarına seminer düzenlendi.

Seminere Seydişehir'de hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve seyahat acentalarına kayıt yaptıran 114 kişi katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan seminer programı İlçe Müftüsü Adem Bebek tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından seminere katılan hacı adaylarına genel anlamda ibadet bilinci ve hac ibadeti, hacca hazırlık aşamasında yapılması gereken maddi ve manevi hazırlık, bir arada yaşama ahlakı konularının anlatımı ile devam etti.

Ayrıca İlçe Müftülüğü ADRB Vaizi Hatice Kabak tarafından da kadın hacı adaylarına özel eğitim verildi.





- Güneysınır’da gelincik tarlaları ve kır çiçekleri görenleri mest ediyor

Lavanta bahçeleri ile ünlü Güneysınır'da tarlalardaki gelincik ve kır papatyaları fotoğrafçıların ilgisini çekiyor.



Tarlalarda ve yol kenarlarında doğal olarak yetişen gelincik, papatya ve diğer kır çiçekleri ile ilçe rengarenk bir görüntü veriyor.

Fotoğraf tutkunları ve seyahat eden vatandaşlar fotoğraf çekmeyi ihmal etmiyor.





- Hüyük'te Tekke Pilavı için hazırlıklar başladı

Hüyük'ün Mutlu Mahallesinde kadınlar, bulgur ayıklayarak, yufka açarak geleneksel Tekke Pilavı için hazırlıklara başladı.



Mutlu Muhtarı Ahmet Tekin, "Bolluk ve bereket olması, her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden korunmak, yoksulların doyurulması ve birlik beraberlik için adetlerimizi sürdürüyoruz. Köylülerimiz kendi aralarında toplanan para ile kurban alıp kazanlarda pişirerek, pilav, yufka ve ayran ile misafirlere ikram ediyor." dedi.

Mutlu Dernek Başkanı Muhittin Sedefci ise cuma namazının ardından ikram edilecek Tekke Pilavı için herkesi Mutlu'ya davet etti.





-Beyşehir'de hacı adaylarına seminer

Beyşehir İlçe Müftülüğü tarafından Yeni Ravza Camisi’nde gerçekleştirilen seminerler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, hac ibadeti ve hacı olma bilinci konularında hacı adaylarını bilgilendirdi.



İlçe Vaizi Hasan Atiz de haccı anlamak ve yaşamak ile hac bilinci konularında bilgiler verdi.



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