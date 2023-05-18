Konya'da yanan ahırdaki 8 büyükbaş hayvan telef oldu

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KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Ilıca Mahallesi'nde ikamet eden İbrahim Fırtına'ya ait ahırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında, ahırdaki kurbanlık 8 büyükbaş hayvan telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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