Güneysınır Belediyesi üreticilere sebze fidesi desteğinde bulundu

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KONYA (AA) - Güneysınır Belediyesi üreticilere fide desteği sağladı.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, belediyede gazetecilere, sebze fidelerinin muhtarlıklar ve belediye personeli aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Belediye olarak dört yıldır vatandaşlara düzenli olarak kaliteli sebze fidesi desteği sağladıklarını belirten Demir, "Geleneksel hale getirdiğimiz fide dağıtımını gerçekleştirdik. Sebze fidelerini 18 mahallemizde talep edenlere ulaştırdık." dedi.

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