19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Halkapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Bahattin Arslan'ın, Hükümet Konağı bahçesindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Arif Arık Çok Programlı Anadolu Lisesi bahçesinde devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar ile tiyatro, şiir ve oratoryo gösterileri yapıldı.

- Kulu

Kulu Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü, çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Program, Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda halk oyunları, sportif faaliyetler, şiir ve müzik dinletileriyle sona erdi.

- Seydişehir

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Seydişehir ilçesinde doğaseverler Kalafat Dağı'na tırmandı.

Seydişehir'den sabah saatlerinde çıkan dağcılar 2 saat 40 dakikalık yürüyüşün ardından zirveye ulaştı.

Grup, zirvede Türk Bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

- Beyşehir

Beyşehir'de bayram dolayısıyla ilçe protokolü anıt alanında bir araya geldi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü çelenginin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Kutlamalar, kapalı spor salonunda devam etti.

Protokolün ilçe halkının ve öğrencilerin bayramını kutlamasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.

Folklor gösterileri ve farklı branşlarda yer alan sporcuların gösterilerinin ardından program sona erdi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Cihanbeyli ve Hüyük ilçesinde de düzenlenen törenlerle kutlandı.

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