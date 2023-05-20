Konya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen zanlı, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sattığı öne sürülen M.K'yi takibe aldı.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen polis, Yeşilöz Mahallesi'nde M.K'yi gözaltına aldı.

Aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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