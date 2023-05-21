Konya'da trafikte çıkan kavgada bir kişi öldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde trafikte yaşanan kavgada bıçakla yaralanan kişi hayatını kaybetti.

Muhammed A. ve Burak K, Camiatik Mahallesi'nde trafikte yaşanan anlaşmazlık nedeniyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin yakınları da olaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kavgada Ali Arıkan (33) bıçaklanarak ağır yaralandı. Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Arıkan, ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Arıkan, burada hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, Burak K, Emre K. ve Mustafa S'yi göz altına aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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