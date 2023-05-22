Güneysınır'da doğal gaz altyapı çalışmaları başladı

KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde doğal gaz altyapı çalışmalarına başlanıldı.
Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir ve AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Mehmet Karaman, doğal gaz altyapı çalışma alanında incelemelerde bulundu.
Demir, yaptığı açıklamada, altyapı ve depolama çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte ilk etapta Mevlana Mahallesi'ne doğal gaz verileceğini kaydetti.
Demir, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı'ya ve milletvekillerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.