Konya'da eşini tabancayla öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde, eşini tabancayla öldürdüğü ileri sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, maktulün kızı ve babası, tutuklu sanık Bayram S. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık Bayram S, daha önce verdiği eşini kendisinin öldürdüğü yönündeki ifadeyi değiştirerek, cinayeti kızının işlediğini iddia etti.

Bayram S, "Katil değilim, eşimi öldürmedim." ifadesini kullandı.

Sanığın avukatı ise Çumra İlçe Jandarma Komutanlığınca hazırlanan raporda, sanık Bayram S'nin üzerinde silaha ait atış svap artığına rastlanmadığının saptandığını, buna karşın kızı Melisa S'nin sağ el, sol el ve yüz svapları üzerinde atış artıkları tespit edildiğinin vurgulandığını belirterek, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Maktulün kızı Melisa S. de cinayeti kendisinin işlemediğini savunarak, "Babam bana iftira atmaktadır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, Çumra Cumhuriyet Savcılığının daha önce hazırladığı ön soruşturmanın sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi'nde 3 Ağustos 2022'de Bayram S, eşi Fadim S'nin kaybolduğunu iddia ederek, evinin yakınlarındaki iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istediğini belirtmişti.

Bayram S'nin hareketlerinden şüphelenen iş yeri çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine jandarma ekipleri evde kadının cesedini bulmuş, zanlı Bayram S. tutuklanmıştı.

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