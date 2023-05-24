Karaağa Göleti'nin yapımı tamamlandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, 9 bin 460 dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Karaağa Gölet'nin inşası tamamlandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olarak tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Bu hedefler doğrultusunda çalışmalara yoğun şekilde devam ettiklerini anlatan Balta, şunları kaydetti:

"DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyduk. Modern sulama, üretim desenini çeşitlendirip tarımda verimi artırırken, çiftçi gelirlerinde de doğrudan ve dolaylı artış sağlıyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir yandan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. Bu kapsamda Konya'nın Doğanhisar ilçesinde yer alan Karaağa Göleti sulaması tamamlanmış olup, proje ile 9 bin 460 dekar tarım arazisi modern sulama ile suya kavuşacaktır."

Balta, Karaağa Göleti'nin temelden 31 metre yüksekliğe ve 2 milyon metreküp su depolama hacmine sahip olduğunu belirtti.

Karaağa Göleti sulaması inşaat çalışmalarının tamamlandığını vurgulayan Balta, "Bölgede yapılacak sulu tarımla 2023 yılı birim fiyatlarıyla ülke ekonomisine 4.4 milyon lira yıllık katkı sağlanması hedeflenmektedir. Projenin tamamlanması ile birlikte bölgede ürün çeşitliliği artacak ve gelir kaynakları tarıma dayalı olan yöre halkının sosyo ekonomik olarak gelişim göstermesine katkı sağlanacaktır." ifadesini kullandı.

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