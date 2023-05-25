Güneysınır'da kitap günleri başladı

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KONYA (AA) - Güneysınır'da belediye ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen kitap günleri başladı.



Güneysınır Kitap Günleri'nin açılışı Güneysınır Kaymakamı Osman Sarı, Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir ve kitapseverlerin katılımıyla yapıldı.

25-26 Mayıs'ta Güneysınır Kültür Merkezinde devam edecek olan kitap fuarında yüzlerce kitap, kitapseverlerin beğenisine sunuluyor.

Etkinlikte Yazar Sinan Yağmur, Tarihçi Yazar Bekir Manav, Oyuncu Yazar Mustafa Koçak kitapseverlerle bir araya geldi.

Güneysınır Belediyesi tarafından öğrencilere hediye kitap çeki dağıtıldı. Ayrıca Kaymakam Osman Sarı ve Belediye Başkanı Ahmet Demir kitap günlerine katılan öğrencilere kitap hediye etti. ​​​​​​​

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