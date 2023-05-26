Yalıhüyük'te okuma bayramı etkinliği

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KONYA (AA) - Yalıhüyük İlkokulunda birinci sınıf öğrencileri için okuma bayramı etkinliği düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleşen programda öğrenciler şiirler okudu, oyunlar oynadı.



Etkinliğin sonunda pasta kesildi.

Programa Kaymakam İbrahim Yazıcı, Belediye Başkanı Hasan Koçer, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci velileri katıldı.





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