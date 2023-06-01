Cihanbeyli'de sağanak etkili oldu

Jandarma ve polis tayinleri ne zaman açıklanacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Cihanbeyli'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



Pınarbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, bazı binalarda su baskınlarına yol açarken, bazı yollarda da kaymalar meydana geldi.

Cihanbeyli Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.