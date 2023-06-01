Konya Büyükşehir Belediyesi, kente kazandırdığı yeni itfaiye merkezlerindeki çalışmaları sürdürüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların can ve mal güvenliğini koruma amacıyla ilçelere yeni itfaiye merkezleri kazandırıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yeni Büyükşehir Yasasıyla kentin 31 ilçesinde Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla önemli hizmetleri hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.



Altay, itfaiyeye yaptıkları yatırımların şehir genelinde artarak devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için hizmet veren Konya itfaiyemiz merkezde ve ilçelerde artık çok daha güçlü. İhtiyaç duyulan ilçe merkezlerimize ve büyük mahallelere itfaiye merkezleri yapımını sürdürüyoruz. Bu kapsamda Derbent ilçemize, Selçuklu'ya bağlı Tepekent Mahallemize ve Altınekin ilçemize yeni itfaiye merkezleri kazandırıyoruz. Derbent ve Tepekent itfaiye binalarımız tamamlanarak hizmete vermeye hazır hale geldi. Altınekin Ölmez İtfaiye Merkezimizin de yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Burayı da en kısa sürede tamamlayarak bölge insanımızın hizmetine sunacağız. Yangınlara ve afetlere en hızlı müdahale edecek şekilde ihtiyaç olan yerleşim yerlerine yeni itfaiye merkezleri yapımına devam edeceğiz."

Açıklamada, Derbent, Altınekin ve Tepekent'teki itfaiye merkezlerinin yaklaşık 17 milyon liraya mal olacağı aktarıldı.

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