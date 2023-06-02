Konya'da evde tabancayla öldürülen çiftin oğlu tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde bir çiftin evde tabancayla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı.

İçeri Çumra Mahallesi'ndeki evde imam Hüseyin (57) ile eşi Mürüvvet Çoban'ın (55) dün tabancayla öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili, çifttin oğlu M.Ç. (27) gözaltına alındı.

Suçunu itiraf ettiği öne sürülen zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.







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