Seydişehir'de arama kurtarma eğitimi verildi

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KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca, arama kurtarma ve yüksek açı eğitimi gerçekleştiriliyor.

Seydişehir'de Kuğulu Park'ta Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Amiri İbrahim Navruz tarafından verilen eğitime Seydişehir, Akşehir, Ilgın, Karatay, Meram ve Selçuklu belediyesinde görevli 50 personel katıldı.

Eğitimleri takip eden Belediye Başkanı Mehmet Tutal çalışmalar ve eğitim hakkında bilgi aldı.



Tutal, "İlçelerimizde görev yapan personelin eğitimlerle daha donanımlı hale getirilmesi hedefleniyor. Eğitimlerde yangınlara, trafik kazalarına, kimyasal ve biyolojik olaylara, asansör kazalarına, kentsel arama, kırsal arama, yüksek açı kurtarma gibi birçok konuda detaylı bilgi veriliyor." dedi.

















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