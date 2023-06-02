Derbent'te Çevre Haftası etkinliklerle kutlandı

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KONYA (AA) - Derbent Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Derbent Festival Alanı'ndaki program saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Protokol konuşmalarının ardından "Temiz Deniz Temiz Dünya" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye giren Derbent Şehit Mustafa Doğramacı ilkokulu öğrencileri ile Derbent ortaokulu ve Derbent İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine ödülleri protokol tarafından verildi.

Daha sonra vatandaşlara "Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık" konusunda eğitim verildi.

Program, uçurtma şenliğiyle sona erdi.



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