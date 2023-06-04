Konya'daki 6 tesiste çöpler elektrik enerjisine dönüşüyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tüm insanlığı etkileyen en önemli sorunların başında gelen küresel iklim değişikliği nedeniyle son yıllarda pek çok çevresel ve sosyoekonomik tehditlerin yaşandığını belirtti.

Başkan Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'da hayata geçirdikleri çevreci yatırımlarla yarınlara temiz bir dünya bırakma gayreti içinde olduklarını ifade etti.

Küresel iklim değişikliğiyle mücadelede Konya'nın önemli şehirlerin başında geldiğini belirten Altay, şunları kaydetti:

"Biz de iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı mücadelemizi yoğun şekilde sürdürüyoruz. Bu kapsamda belediyemiz bünyesinde hizmet veren Konya Katı Atık Düzenli Depolama Sahası ile Cihanbeyli, Ereğli, Akşehir Katı Atık Depolama Sahaları ve rehabilitasyonu yapılarak çöp alımına kapatılan Aslım Katı Atık Sahası'nda çöpleri elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Yine, KOSKİ Genel Müdürlüğümüz atık suların işlenmesiyle elde edilen çamurun oluşumu sırasında ortaya çıkan metan gazını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Bu tesislerimizden bugüne kadar ürettiğimiz elektrik miktarı 697 milyon kilovata ulaştı. Bu şekilde hem çevreyi koruyarak küresel iklim değişikliğiyle mücadele ediyor hem de ürettiğimiz enerjiyle ekonomiye katkı sağlıyoruz."

- Günlük 10 ton tıbbi atık sterilize ediliyor

Ayrıca Konya Katı Atık Düzenli Depolama ve Enerji Üretim Tesisi alanında Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisinin de yer aldığını ve burada tıbbi atıkların sterilizasyonunu gerçekleştirdiklerini hatırlatan Altay, "Lisanslı 4 adet araç ile tıbbi atıkları toplayıp 2 adet sterilizatör ile de sterilizasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. 2 adet sterilizatörün günlük kapasitesi toplam 10 tondur. Bu tesisimizde sterilize ettiğimiz yıllık atık miktarı 3 bin tonun üzerinde." ifade etti.

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