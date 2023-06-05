Konya'da köpeğe eziyet ettiği iddia edilen zanlı yakalandı

2 can kaybı, 1 kayıp var! Kastamonu için taşkın alarmı! Birçok kenti sel vurdu!

İş yerleri için kira zam oranı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde köpeğe eziyet ettiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kapalı pazar alanında kemeriyle sokak köpeğine eziyet ettiği görülen zanlıyı yakalamak için emniyet güçleri çalışma başlattı.

Polis ekipleri, Ahmet K. olduğu iddia edilen zanlıyı olayın olduğu bölgede gözaltına aldı.

Şüpheli hakkında cumhuriyet savcısının talimatıyla adli işlem başlatıldı.

Uyuşturucu madde bağımlısı olduğu belirtilen zanlının, uyuşturucu madde kullanmak, kasten yaralama, hırsızlık gibi birçok suçtan emniyette suç kaydı olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.