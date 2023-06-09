Yalıhüyük'te, Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinliklerle kutlandı

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi.

Yalıhüyük Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Niyazi Avcı, açılan kurslarla ve düzenlenen faaliyetlerle halkın kültür ve mesleki gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi.

Program da müzik öğretmeni Muhammet Salih Yılmaz, şarkı ve türkü söyledi.

Kaymakam İbrahim Yazıcı ve Belediye Başkanı Hasan Koçer'in, Yalıhüyük Anadolu Lisesi öğretmenlerince hazırlanan el sanatları sergisinin açılışını yapmasıyla etkinlikler sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.