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Konya Büyükşehir Belediyesi "Güvenli Okul Yolları Projesi"ni yaygınlaştırıyor

AA

Konya Büyükşehir Belediyesi "Güvenli Okul Yolları Projesi"ni yaygınlaştırıyor

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı "Güvenli Okul Yolları Projesi"ni kent geneline yaygınlaştırarak sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın 604 kilometreyle Türkiye'nin en uzun bisiklet yoluna sahip şehri olduğunu anımsattı.

Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik birçok alanda farklı çalışma yürüttüklerini belirtti.

Öğrencilerin, okullarına bisikletle güvenli şekilde ulaşabilmeleri için başlattıkları projeyi çok önemsediklerini vurgulayan Altay, şunları kaydetti:

"Projemiz, belirlenen pilot okullarda başarılı şekilde sürdürülüyor. Güvenli ulaşımın yanında sporu hayatının bir parçası haline getiren bir gençlik oluşturmak istiyoruz. Hem güvenli ulaşıma hem de spor yapan sağlıklı yarınlara destek veren projemiz Türkiye'ye örnek oluyor. Özellikle velilerimiz, evlatlarının güvenli şekilde okullarına ulaşabilmelerinden çok memnun. Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden çok daha önemli. Büyükşehir Belediyesi olarak 'Güvenli Okul Yolları Projemizi' yeni eğitim öğretim yılında şehrimiz genelinde daha da yaygınlaştırarak uygulamaya devam edeceğiz."

- Proje yaygınlaştırılıyor

Açıklamada şu bilgiye yer verildi:

"Önceki yıl Selçuklu Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'nda başlatılan proje, bu yıl Karatay Belediyesi 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulu, Meram Emlak Konut Temaşehir Ortaokulu, Beyşehir Eşrefoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Karapınar Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu, Ilgın 75. Yıl Cumhuriyet Ortaokulu ve Seydişehir Mahmut Esat Ortaokulu'nda da uygulanmaya başladı. Proje kapsamında öğrenciler, motosikletli zabıta personeli eşliğinde okullarına bisikletle ulaşım sağladı. Yapılan uygulamada öğrencilere ayrıca reflektörlü yelek ve kask hediye edildi. Öğrenciler de bisiklet yollarının güvenli olduğunu ancak bazı vatandaşların bisiklet yollarına araçlarını park ederek kendilerini zor durumda bıraktığını söyledi. Proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'a teşekkür eden öğrenciler daha çok bisiklet yolu yapılmasını istedi. Konya, 604 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye'de en fazla bisiklet yolu ağına sahip şehir konumunda."


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