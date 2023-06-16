Derbent'te kan bağışı kampanyası

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Bu nasıl eziyet? İşte ifadeleri!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Türk Kızılay Konya Şubesi tarafından Derbent ilçesinde kan bağışı kampanyası başlatıldı.

15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda 10.00'da başlayan kan alımları, 18.00'e kadar sürecek.

Kan bağışında bulunan Ahmet Şavk, kan bağışı yaparak bir cana dokunduklarını, herkesi kan vermeye davet ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.