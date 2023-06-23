Bakan yardımcılığına atanan Oruç Baba İnan'ın annesi yaşadığı sevinci anlattı:

KONYA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcılığı'na atanan Oruç Baba İnan'ın Konya'daki ailesi, sevinç ve gururu bir arada yaşıyor.

2000 yılındaki üniversiteye giriş sınavlarında birinci olarak Türkiye'ye adını duyuran İnan'ın, bakan yardımcılığı görevine atanması, memleketi Konya'nın Yunak ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde sevinçle karşılandı.

İnan'ın Yunak'ta yaşayan 73 yaşındaki annesi Elif İnan, AA muhabirine, oğlunun başarısından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

İnan'ın küçük yaşlardan itibaren çok çalışkan, başarılı ve azimli olduğunu ifade eden İnan, "Köydeki işlerinden kalan zamanda çok fazla kitap okurdu. Çalışkanlığı sonucunda ÖSS birincisi olması başta ailesi olmak üzere tüm köy halkını da çok mutlu etmişti. Sınav sonucunu harman yerinde öğrenmiştik. Hepimiz çok mutlu olmuştuk. Şimdi de şükürler olsun ki bakan yardımcısı oldu. Önü açık olur inşallah." diye konuştu.

Eşi Yılmaz İnan'ı 2006'da kaybettiğini anlatan İnan, "3'ü kız, 4'ü erkek olmak üzere 7 evlat büyüttük. Hem babası hem de ben çocuklarımızın okuması için elimizden ne geldiyse yaptık. Bizim çocuklar çalışkan ve azimliydi. Sadece Oruç değil bütün evlatlarımın hepsi çalışıyordu. Hepsi okudu ve başarılı oldu." dedi.

Kardeşinin başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Abdullah İnan (48) ise Oruç Baba İnan'ın çocukluğundan beri planlı ve düzenli çalıştığına dikkati çekerek, "Kitap okuma alışkanlığı sayesinde birçok zorluğu yendi. Okumamıza vesile olan rahmetli babam, bizim için çok uğraştı. Diploma ve meslek sahibi olmamızı çok istedi. Ülkeye yararlı evlatlar olmamız için elinde gelen çabayı gösterdi. Babamın yanında annemin gayretlerini de unutamayız. Babamın öngörüşlülüğü, annemin ise çalışkanlığı bu seviyelere getirdi." ifadelerini kullandı.

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