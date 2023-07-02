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Yalıhüyük Geleneksel Yayla Şenliği coşkulu geçti

AA

Yalıhüyük ilçesi Gölcük Yaylası'nda düzenlenen 10. Yalıhüyük Geleneksel Yayla Şenliğinde Yalıhüyüklüler bir araya geldi.

Yalıhüyük Geleneksel Yayla Şenliği coşkulu geçti

KONYA (AA) - Yalıhüyük ilçesi Gölcük Yaylası'nda düzenlenen 10. Yalıhüyük Geleneksel Yayla Şenliğinde Yalıhüyüklüler bir araya geldi.

Yalıhüyüklerle çevre ilçelerdeki vatandaşların buluştuğu şenlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı, Mehteran Takımı'nın gösterisiyle devam etti.

Yalıhüyük Belediye Başkanı Hasan Koçer, "İnsanlar kalabalıklar içerisinde hızla yalnızlaşıyor. Aynı soyadı taşıyan yakın akraba birçok kişi birbirini çoğu zaman hiç görmüyor ve tanımıyor. İşte Bu Gölcük Yaylası buluşmamız birliğimiz, beraberliğimiz ve kaynaşmamızın en önemli aktörü olacaktır. Doğduğumuz ve çocukluğumuzun geçtiği topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalışımızı, yaylalarda buluşmamız için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyorum." dedi.

İlçe Kaymakamı İbrahim Yazıcı da şenliğe katılanlara teşekkür ederek şenliğin birlik ve beraberlik sağladığının altını çizdi.

İstanbul Yalıhüyüklüler Derneği Başkanı İmdat Yılmaz, "Biz gurbetçiler böyle günleri iple çekiyoruz. Tüm hemşerilerimize şenliğe katılımlarından dolayı teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Programda Hacivat Karagöz oyunları, yerel sanatçılar Muzaffer Sarıkaya, Şefika Çopur, Ahmet Arslan ve Hüseyin Kağıt sahne aldı.


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