Ilgın İş Hanı Projesi başladı

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi tarafından projelendirilen Ilgı İş Hanı inşaatına başlandı.

Lala Mustafa Paşa Külliyesi ile Pir Hüseyin Bey (Çukur) Camisi çevresinde kalan bölgede yapılacak olan Osmanlı Kent Meydanı Projesi karşısında bulunan alana Ilgın Belediyesi tarafından Ilgın İş Hanı yapılıyor.

Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş Osmanlı, Kent Meydanı projesiyle mimarı olarak bir bütünlük oluşturan İş Hanı Projesinin Ilgın'a değer katacağını vurgulayarak, "Çarşı merkezde bulunan ve Ilgın Belediyesine ait olan alanda İş Hanı projemizin yapımına başladık. Toplam 1192 metrekare alanda yapılan projelendirme kapsamında bodrum, zemin ve 2 kattan oluşan, ayrıca içerisinde 3 dükkan, 2 ofis ve 1 lokanta bulunan projemiz şehrimize hayırlı olsun." dedi.