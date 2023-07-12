Konya'da trenle çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı
Konya'nın Kadınhanı ilçesinde trenle çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesinde trenle çarpışan minibüsteki 4 kişi yaralandı.
Faysal Eren yönetimindeki 42 LM 675 plakalı minibüs Hacımehmetli Mahallesinde hemzemin geçitten geçerken trenle çarpıştı.
Kazada, sürücü ile minübüste bulunan Mazlum Eren, Abdülaziz Eren, Abdülkerim Eren yaralandı.
Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Abdülaziz Eren ve Abdülkerim Eren buradaki ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.