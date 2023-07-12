Güneysınır ilçesinin Lavanta Bahçeleri açılışı bekliyor

KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır Belediyesi tarafından 60 dönüm arazi üzerine kurulan lavanta bahçelerinin açılışı 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yapılacak.

Lavanta bahçesi içinde gazetecilere açıklamalarda bulunan Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir tüm doğa tutkunlarını açılış programına beklediklerini söyledi.

Başkan Demir 60 dönüm arazi üzerine kurulu bahçenin ilçe turizmine de önemli bir katkı sağladığını belirterek, "Kıraç arazilerimizde daha yüksek ekonomik kazanç sağlamak amacıyla ve üreticilerimize örnek olmak amacıyla çeşitli dekorlarla süslediğimiz lavanta bahçemiz ziyaretçilerin büyük ilgi ve beğenisini kazanıyor. Konya'ya 75, Karaman'a ise 50 kilometre mesafede, eşsiz manzarası ve büyüleyici güzelliğiyle lavanta bahçelerimizi herkesin görmesini arzuluyoruz. İlçe halkımızı ve tüm lavanta tutkunlarını programımıza bekliyoruz." dedi.