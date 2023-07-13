Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nde son hazırlıklar yapılıyor

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük'te yapılan Tanıtım ve Karşılama Merkezi binasında tefrişat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yazılı açıklamasında, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Konya'nın, en önemli miraslarından birisinin de 10 bin yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski yerleşim yerlerinden Çatalhöyük olduğunu ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Konya'nın önemli değerini korumanın ve sonraki kuşaklara aktarmanın kendileri için büyük bir sorumluluk olduğunu belirten Altay, şunları kaydetti:

"Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimiz ülke turizmine hizmet etmek için artık gün sayıyor. Çatalhöyük'ün tüm dünyada daha fazla tanınması için şehrimize kazandırdığımız Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezimizle bölgeye gelen ziyaretçileri en güzel şekilde ağırlayacağız ve bilgilendireceğiz. Fiziki inşaatı ve çevre düzenlemesi tamamlanan merkezin iç tefrişatını da tamamlayıp kısa süre içinde şehrimizin turizmine kazandıracağız. Merkez, Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yatırımı. Konya'mızın turizmden aldığı payı en yükseğe çekmek için çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Konya ve ülke turizmine değer katacak bu önemli yatırımın hayırlı olmasını diliyorum."

Altay, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nin 28 bin 500 metrekare proje alanından oluştuğunu hatırlattı.