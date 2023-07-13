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        Güneysınır'da lavanta bahçeleri açıldı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 17:48
        Güneysınır'da lavanta bahçeleri açıldı

        KONYA (AA) - Konya'nın Güneysınır ilçesinde belediye tarafından 160 bin metrekarelik arazi üzerine kurulan lavanta bahçesi açıldı.

        Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, açılışta yaptığı konuşmada, lavanta bahçeleri için yaklaşık dört yıldır çalıştıkların söyledi.

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden fide desteği aldıklarını anlatan Demir, şunları kaydetti:

        "Büyükşehir belediyemizin desteğiyle kıraç arazileri değerlendirmek, aromatik bitkilerle ilçe halkına yeni kazanç kapıları aralamak için çıktığımız bu yol, turizmin kapılarını aralamamıza da vesile oldu. Çeşitli dekorlarla süslediğimiz lavanta bahçemiz ziyaretçilerin büyük ilgi ve beğenisini kazanıyor. Konya'ya 75, Karaman'a ise 50 kilometre mesafede, şehirlerarası yolların güzergahında bulunan eşsiz manzarası ve büyüleyici güzelliğiyle lavanta bahçelerimizi herkesin görmesini arzuluyoruz."

        Konuşmaların ardından açılışı yapılan lavanta bahçesini vatandaşlar gezdi.

        Açılışa, Güneysınır Kaymakamı Osman Sarı, Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Yazlık, AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Bahçeci, AK Parti Güneysınır İlçe Başkanı Mehmet Karaman, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Güneysınır Belediyesi meclis üyeleri, Güneysınır muhtarları, AK Parti Konya ve Güneysınır teşkilat mensupları katıldı.

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