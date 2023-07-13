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        Konya'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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        Giriş: 13.07.2023 - 21:26
        Konya'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        KONYA (AA) - Konya'da motosiklet çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

        Cihanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde motosiklet hırsızlığı yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Şahısların son dönemlerde aynı yöntemle motosiklet çaldıkları ve motosikletleri Yunak ilçesi yakınlarındaki bölgeye götürerek orda sattıkları tespit edildi.

        Ekipler, şüpheliler S.A. (24) ve M.A'yı (25) belirlenen adreste yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Operasyonda ele geçirilen bir motosiklet ise sahibine teslim edildi.

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