Kaymakam İbrahim Yazıcı Yalıhüyük'e veda etti

KONYA (AA) - Görev süresi dolan Yalıhüyük Kaymakamı İbrahim Yazıcı için Belediye Başkanı Hasan Koçer veda yemeği düzenlendi.

Yalıhüyük Millet Bahçesinde düzenlenen programa Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Ahırlı Kaymakamı Alperen Celepçi, Başsavcı Kadir Yalçın Özkubat, Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri katıldı.

Koçer, Kaymakam Yazıcı'ya görevi süresince verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam İbrahim Yazıcı da onuruna düzenlenen program için teşekkür ederek "17 ay boyunca ilçemize hizmet etmeye çalıştık. Belediye Başkanımız başta olmak üzere çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyor, hepinizden haklarınızı helal etmenizi istiyorum." dedi.

Program sonunda Başkan Koçer, Kaymakam İbrahim Yazıcı'ya plaket takdim etti.