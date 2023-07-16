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        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 14:48
        Konya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Derebucak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Antalya'dan Konya yönüne seyir halinde olan A.H. yönetimindeki 07 AGF 607 plakalı otomobil, Derebucak ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre mesafede mıcır dökülen yolda kayarak devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Fatma H. ve Ayşe Hamit yaralandı.

        Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ayşe Hamit kurtarılamadı.

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