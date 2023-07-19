Beyşehir'den kısa kısa

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde şap karantinası kararı alınan mahallelerde aşılama çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Beyşehir Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, şap hastalığı nedeniyle karantinaya alınan yerleşim merkezlerindeki tüm büyük ve küçükbaş hayvanların aşılama faaliyetlerinin kısa sürede tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Koruma ve gözetim bölgesindeki tüm işletmeler, müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından titizlikle takip edilecek olup, hastalığın seyrine göre ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak karantina süreci sonlandırılacaktır. Süreç hakkında üreticilerimiz SMS ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla bilgilendirilecektir."

- Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan K türü yetki belgesi alınabilecek

Konya'nın Beyşehir, Hüyük ve Derebucak ilçelerinde K türü yetki belgesi Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odasından alınabilecek.

Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan yazılı açıklamada, her üç ilçe sınırlarında ikameti ve iş yeri adresi bulunan gerçek veya tüzel kişilere verilen K türü yetki belgelerinin düzenlenmesi hususunda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı arasında protokol imzalandığı belirtildi.

Oda Başkanı Mustafa Akbıyık, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı tarafından K türü yetki belgeleriyle ilgili işlemlerin yapılmaya başlandığını ifade etti.

- Gönüllü öğretmenler okul bahçesinde çalışıyor

Beyşehir'de Cahit Zarifoğlu Anadolu Lisesinde görev yapan öğretmenler, yaz tatili döneminde de mesai yapmaya devam ediyor.

Okulda geçmiş dönemde de görev yapan aralarında emekli eğitimcilerin de olduğu idareci, öğretmen ve personel, okul bahçesinin yeni eğitim dönemine hazır hale getirilmesine yönelik yürütülen çalışmalara beden güçlerini de katarak destek veriyor.

Gönüllü eğitimciler, el arabalarıyla taşıdıkları harçları zeminin kaplama yapıldığı alanlara getirip, bahçeye karo taşı döşüyor.