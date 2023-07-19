Konya'da 3 yaşındaki kızını öldüren kadın hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

KONYA (AA) - Konya'nın Sarayönü ilçesinde, 3 yaşındaki kızını bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sevda K'nin ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık Sevda K. (35) hakkında hazırlanan iddianame, Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen Sevda K, bir süredir psikolojik tedavi gördüğünü ve kızını nasıl öldürdüğünü hatırlamadığını öne sürdü.

Suç aleti bıçağı ise korktuğu için yastığın altına sakladığını iddia eden sanık, pişman olduğunu dile getirdi.

İddianamede, sanığın, "altsoydan kendisini savunamayacak kişiyi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanması istendi.

Ayrıca psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülerek Kayseri Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesine sevk edilen sanığın, çıkan rapora göre bu suçla ilgili davranışlarını yönlendirme yeteneğinin tam olduğunun anlaşıldığı da belirtildi.

Sarayönü ilçesinde 24 Mart'ta 3 çocuk annesi Sevda K, 3 yaşındaki kızını öldürüp kendisine de zarar vermişti.