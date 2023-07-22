Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kadınhanı'ndaki Kestel Ormanlık bölgesinde ateş yakmak yasaklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:01
        Kadınhanı'ndaki Kestel Ormanlık bölgesinde ateş yakmak yasaklandı

        KONYA (AA) - Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki Kestel Ormanlık bölgesindeki piknik ve mesire yerlerinde yangınları önlemek amacıyla 31 Ekim'e kadar mangal, semaver, kamp ateşi ve kontrollü ateş yakılmasına izin verilmeyecek.

        Kadınhanı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Konya'nın gözde mesire alanı olan Beykavağı Mahallesi Kestel Ormanlık bölgesinde aşırı sıcaklardan dolayı her türlü ateş ve mangal benzerinin yakılmasının yasakladığı bildirildi.

        Mevsim gereği havaların ısınmasından dolayı olası orman yangınlarının önüne geçilebilmesi amacıyla kararın alındığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

        "31 Ekim'e kadar ilçemiz Beykavağı Mahallesi Kestel Ormanlık alanlarında, etrafı çevrilmiş özel mülkler hariç yangına neden olabilecek her türlü ateş, mangal ve benzerlerinin yakılması, mesire yerinde ise belirtilen tarihlerde her gün saat 19.00'dan sonra her türlü ateş, mangal ve benzerlerinin yakılması yasaklanmıştır. Kamuoyuna duyurulur."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Danimarka'ya tepki
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Mildiyö üzümü vurdu! Yağışlar neden oldu
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Beşiktaş'tan resmi teklif!
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Minik Zeynep'in annesinin feryatları yürekleri dağladı
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Gişelerde en başarılı 10 Tom Cruise filmi
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        Alaçatı'da kaybolan 19 yaşındaki Veli Eren'e ne oldu?
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        Beyni korumak için kritik öneriler!
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        MİT'ten Irak'ta operasyon! Sözde Türkiye sorumlusu etkisiz
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Bu sefer Kadıköy! Polislerin üstüne motor sürdü
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        7'den 70'e herkesi etkiliyor! Sıcaklarda bu uyarılara dikkat!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        Sıcaklıklar rekor kırıyor!
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        KÇÖ süresi için borçlanma hakkı var mı?
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!

        Benzer Haberler

        PKK'nın 'yurt dışı kasası'nın dağıttığı paralar, banka hesabına yatıyormuş
        PKK'nın 'yurt dışı kasası'nın dağıttığı paralar, banka hesabına yatıyormuş
        Konya'da çeşitli suçlara karışan 2 zanlı yakalandı
        Konya'da çeşitli suçlara karışan 2 zanlı yakalandı
        Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez yaşamak istiyor
        Down Sendromlular Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu ikinci kez yaşamak istiyor
        Konya'da damadının silahlı saldırısına uğrayan kayınpeder ile kızı yaralandı
        Konya'da damadının silahlı saldırısına uğrayan kayınpeder ile kızı yaralandı
        Konya'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi tutuklandı
        Konya'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi tutuklandı
        İçişleri Bakanlığı, Konya'da yakalanan teröristlerin fotoğrafını paylaştı (2)
        İçişleri Bakanlığı, Konya'da yakalanan teröristlerin fotoğrafını paylaştı (2)