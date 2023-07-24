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        Yunak Emniyet Amiri Ufuk Başlık ilçeden ayrıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 14:56
        Yunak Emniyet Amiri Ufuk Başlık ilçeden ayrıldı

        KONYA (AA) - Konya'nın Yunak ilçesinde 6 yıldır görev yapan İlçe Emniyet Amiri Ufuk Başlık'ın tayini Bitlis'e çıktı.

        Yunak'ta vatandaşlara güler yüzlü ve mütevazi yaklaşımı ile oldukça sevilen ve özellikle yaşlı ve ihtiyaç sahiplerine yönelik duyarlı tutumuyla takdir toplayan Başlık, ihtiyaç sahipleri için birçok sosyal projeyi hayata geçirdi.

        Başlık, yaptığı açıklamada, "Yunak'ta görev yaptığım sürece kimseyi kırmamaya inceltmemeye özen gösterdim. Bu vesile ile görev yaptığım sürede bizlere katkı yapan herkese teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ben burayı çok sevdim. Ömrüm boyunca da bu sevgiyi hissedeceğim. Gittiğim yerin mesafesinin uzaklığı Yunaklı dostlarımla olan gönül yakınlığımı hiçbir zaman etkilemeyecek. Yunak'ın huzuruna katkıda bulunabilmişsem ne mutlu. Kalbim ve gönlüm Yunaklılara her zaman acık olacaktır." ifadesini kullandı.

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