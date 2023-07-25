Ilgın'da tarlalar dronla ilaçlanıyor

KONYA (AA) - Ilgın Belediyesi, mısır tarlalarında sineklere karşı dron ile ilaçlama yapmaya başladı.

İlaçlama yapmak için başvuru toplayan Ilgın Belediyesi toplamda 5 bin dekar alanda ilaçlama çalışmasını yürütecek.

Çalışmaları yakından inceleyen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, verimliliği ve üretimi en üst düzeye çıkarmak için bu uygulamayı başlattıklarını belirtti.

Ertaş, "Ilgın Belediyesi olarak 'Üretmek sizden, destek bizden' sloganıyla çiftçilerimizin mısırlarını ücretsiz olarak dron ile ilaçlıyoruz. Dron ile ilaçlama sayesinde mahsule hiçbir zarar vermeden yüksek verim alınması için çiftçilerimize destek oluyoruz. Tüm çiftçilerimizin ürünü bol, kazancı ve hasadı bereketli olsun inşallah." dedi.