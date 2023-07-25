Yunak'ta yangın eğitim semineri düzenlendi

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) Yunak Kurs Merkezi tarafından kursiyer ve öğrencilere yönelik yangın ve orman yangınları konusunda bilgilendirme eğitimi verildi.

Yangın konusunda ilk müdahalenin önemini anlatmak ve toplumun tüm bireylerini bilinçlendirmek amacıyla Yunak KOMEK Kurs Merkezi ve Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yunak İtfaiye İstasyonu Grup Amirliği işbirliğinde KOMEK kurs merkezinde eğitim gören öğrencilere "Yangın Eğitimi ve Semineri" düzenlendi.

Seminerde yangına sebebiyet verecek faktörler, yangın anında alınacak tedbirler, bireysel olarak yangına ilk müdahale yöntemleri gibi önemli birçok konuda teorik ve pratik eğitim verildi.

Eğitim kapsamında yanma ve yangın kavramları, yangın sınıfları ve çıkış nedenleri aktarıldı.

Evde alınabilecek önlemler, yangın durumunda hareket tarzı ve korunma ile portatif yangın söndürücülerin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgi verilen eğitim sonunda öğrencilerin soruları da yanıtlandı.