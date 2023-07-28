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        Güneysınır'da ekimi desteklenen lavantanın hasadı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:16
        Güneysınır'da ekimi desteklenen lavantanın hasadı yapıldı

        KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneysınır'da susuzluğa dayanıklı tıbbi aromatik bitkilerden alternatif ürün olarak ekimi yapılan lavantanın hasadı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, kırsalda yaşayan vatandaşların gelirinin artırılması ve ekilmeyen atıl arazilerin üretime kazandırılması maksadıyla önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

        Altay, Büyükşehir Belediyesi olarak kırsal bölgelerde alternatif ürün ekimini teşvik ettiklerini belirterek, "Desteklemelerimizi planlarken birim alandan yüksek gelir elde edilmesi, bakımının kolay olması, sulanamayan kurak arazilerin kullanılmasındaki başarısı gibi etkenleri göz önüne alıyoruz. Güneysınır ilçemizde de üç yıldır ekimini desteklediğimiz lavantaların bu yılki hasat işlemi gerçekleştirildi. Burada çiftçimiz arazisini sulamadan ciddi bir gelir elde etmiş oluyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üreterek şehrimizin kalkınmasına katkı sağlayan çiftçimizin yanında olacağız. Hasadı yapılan lavantalarımızın üreticilerimiz için bereketli olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Farklı ürünlerde de AR-GE çalışmaları yapıyoruz.

        Güneysınır'da bugüne kadar 1,3 milyon metrekare alanda 2 milyon lavanta fidesini yüzde 85'e kadar hibe desteğiyle Konyalı çiftçilere verdiklerini aktaran Altay, şunları kaydetti:

        "İlçede 2021'de inşa ettiğimiz lavanta damıtma tesisinde tescilini aldığımız Lavonya markası adı altında lavanta sabunu, lavanta kolonyası, lavanta kesesi, lavanta yağı ve lavanta kremi gibi katma değerli ürünlerin üretimini gerçekleştiriyoruz. Ayrıca farklı ürünlerde de AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Güneysınır ilçemizde çiftçilerimizin ve tıbbi aromatik bitki üreticilerimizin birlikte hareket etmelerini sağlamak, ürün ya da hizmet arzını düzenledik. Bireylerin ya da küçük işletmelerin pazar gücünü artırmak amacıyla Güneysınır Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurularak çiftçilerimizin örgütlü bir yapıya kavuşmasını sağladık. Lavanta dikim ve hasat makinalarının da desteğini vererek tarımsal mekanizasyonla işçilik giderlerinin düşürülmesini amaçladık. Böylece sürdürülebilir ve verimli bir tarımsal projeyi daha hayata geçirmiş olduk."

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