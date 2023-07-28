Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bozkır Belediyesi, Aygırdibi Mesire alanına su üstü kamelyalar yerleştirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:51
        Bozkır Belediyesi, Aygırdibi Mesire alanına su üstü kamelyalar yerleştirdi

        KONYA (AA) - Bozkır Belediyesi, Aygırdibi Mesire alanına su üstü kamelyalar yerleştirdi.

        Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, AA muhabirine, Aygırdibi Mesire alanının önemli olduğunu söyledi.

        Aygırdibi Mesire alanı hem kışın hem de yazın görülmesi gereken doğa harikası bir yer olduğunu belirten Saygı, "İnsanlarımız burada stresten uzak sesten uzak ve kalabalıktan uzak istirahat etmek ve keyifli bir zaman geçirmek için gelmektedir. Bizlerde Bozkır Belediyesi olarak gerekli olan çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Balıkesir'de can pazarı! 44 yaralı
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        16 yaşındaki çocuk anne katili oldu!
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda

        Benzer Haberler

        Güneysınır'da ekimi desteklenen lavantanın hasadı yapıldı
        Güneysınır'da ekimi desteklenen lavantanın hasadı yapıldı
        Kulu'da müştemilatta çıkan yangını söndürüldü
        Kulu'da müştemilatta çıkan yangını söndürüldü
        Seydişehir'de buğday hasadı yapıldı
        Seydişehir'de buğday hasadı yapıldı
        Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını üretiyorlar
        Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ahşaptan oyuncağını üretiyorlar
        Hüyük'te kan bağışı kampanyası
        Hüyük'te kan bağışı kampanyası