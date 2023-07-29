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        Konya'da 68 futbol sahası büyüklüğündeki çember tarlalarda hasat zamanı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 11:03
        Konya'da 68 futbol sahası büyüklüğündeki çember tarlalarda hasat zamanı

        KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğü bünyesindeki 492 dekarlık hububat ekili tarlalarda rekolte, uzun yıllar ortalamasının üzerinde gerçekleşiyor.

        Sarayönü ilçesindeki TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde hububat hasadı sürüyor. Modern ekipmanların ve teknolojin kullanıldığı işletmede, Center Pivot Sulama Sistemi'ne göre ekili daire şeklindeki 7 tarla dikkati çekiyor.

        Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı dairesel tarlalarda, dekara 700-800 kilogram verim elde ediliyor.

        Her biri 68 futbol sahası büyüklüğüne sahip hububat ekili tarlaların her birinde hasat 10 biçerdöverle yapılıyor.

        - "1942'den bu yana en yüksek rekolteyi bekliyoruz"

        İşletmenin müdür yardımcısı Ertuğrul Kılınç, AA muhabirine, TİGEM'in üçüncü büyük üretim yapan işletmesinde rekoltenin mutluluk verici olduğunu söyledi.

        Sulu üretimde dekarda 700 kilogram arpa alındığını ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:

        "Şu anda 32 bin dekar alanda arpa, 32 bin dekar alanda da buğday üretimi yapıyoruz. Ürettiğimiz mahsulleri sertifikalandırıyoruz ve çiftçimizin hizmetine sunuyoruz. Verim çok yüksek, beklediğimizin de üzerinde gerçekleşiyor. Dairesel sulama sistemleriyle sulanan 492 bin metrekarelik tarlada dekarda 700 kilogram verim alıyoruz. Bu yıl, işletmemizin kurulduğu 1942'den bu yana en yüksek rekolteyi bekliyoruz. 26 bin ton civarında mahsul bekliyoruz. Yani geçmiş yıllarda hiç bu noktada böyle bir verim alınmamış. Kendi rekorunu kırmış olacağız."

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