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        Bozkır Gençlik Merkezinden açık hava sinema etkinliği

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 11:47
        Bozkır Gençlik Merkezinden açık hava sinema etkinliği

        KONYA (AA) - Bozkır Gençlik Merkezi yaz döneminde gençlere, çocuklara ve ailelere yönelik etkinlikler düzenliyor.

        Merkez, kurum bahçesinde her hafta salı gecesinde düzenlenen açık hava sinema etkinliğinde animasyon, filmler gösteriliyor.

        Bozkır Gençlik Lideri Müslüm Uslanmaz yaptığı açıklamada, açık hava sinemasının amacının insanları sosyalleştirmek, tanıdık simaları haftada bir kez de olsa bir araya getirip, ailelerin çocuklarıyla birlikte ortak etkinliğe katılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

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